Zes, Santoli: "Assurda l’esclusione dell’Alta Irpinia" "Mancano 300 ettari, chiediamo di rimediare all’errore e di includere l’area del cratere"

La giunta regionale della Campania ha approvato il Piano di sviluppo strategico della Zona economica speciale (Zes), che comprende tutte le aree indicate nella proposta preliminare sottoposta al governo a dicembre 2016. È un passo importante perché il Piano è lo strumento col quale richiedere ufficialmente di istituzione della Zes: ora manca solo il decreto della presidenza del Consiglio per crearla.

I commenti

«Con questo provvedimento candidiamo la nostra Regione a un'ulteriore attrazione di grandi investimenti industriali e logistici, e all'incremento dell'occupazione produttiva in un ambito fortemente innovativo e strategico», commentano in una nota il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, e l'assessore alle Attività produttive, Amedeo Lepore.

“Prendiamo atto di un passo in avanti importante per il futuro della nostra provincia e diamo merito alla regione Campania di essere stata la prima in Italia a muoversi in tal senso, ci chiediamo però come è stato possbile escludere l’Alta Irpina dalla Zes - afferma Gerardo Santoli vice presidente nazionale della Confimprenditori- Rispetto ai 5,467 ettari assegnati alla Regione Campania dal DPCM la Giunta Regionale ne ha coperti 5,154, riservandosi una verifica sull'attuazione della Zes e sulla sua delimitazione entro un anno dall'approvazione da parte della Presidenza del Consiglio, mancano 300 ettari chiediamo di rimediare all’errore e di includere l’area dell’Alta Irpinia.”

«Un importante passo in avanti verso la operatività di questo nuovo strumento di politica industriale e logistica. Ora manca solo l’ultimo decreto di governo: è auspicabile che tale atto amministrativo sia emanato quanto prima, per iniziare il percorso di attuazione», commenta il presidente dell'Autorità di sistema portuale del Tirreno centrale, Pietro Spirito.

L'approvazione segue il decreto presidenziale di fine febbraio che ha regolamentato l'attuazione delle Zes a livello nazionale, individuando i criteri per l'identificazione e la delimitazione delle aree, per l'attuazione degli investimenti, l'accesso delle aziende e il coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo.

Cosa contiene il Piano strategico

Il primo elemento da tenere presente è che la Zes ruota attorno a un porto: la legge stabilisce che per crearla ci deve essere uno sbocco mercantile. Il Piano di Sviluppo Strategico indica le aree dove creare la Zes; l’elenco delle infrastrutture esistenti, quelle di collegamento; un’analisi dell’impatto sociale; le attività che si vogliono creare, promuovere e rafforzare, mostrando un nesso economico-funzionale con le aree portuali; le semplificazioni amministrative regionali per incentivare gli investimenti imprenditoriali; l’indicazione dei pareri e delle intese con gli enti locali; l’elenco dei soggetti pubblici e privati consultati (tra cui Invitalia); il Comitato di indirizzo.

Porti, aeroporti e interporti

Le aree regionali interessate sono i porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia e le aree retroportuali. Sono compresi: gli aeroporti di Napoli e Salerno; gli interporti “Sud Europa” di Marcianise-Maddaloni e “Campano” di Nola; gli agglomerati indutriali di Acerra, Arzano-Casoria-Frattamaggiore, Caivano, Torre Annunziata-Castellammare, Marigliano-Nola, Pomigliano, Salerno, Fisciano-Mercato San Severino, Battipaglia, Aversa Nord (Teverola, Carinaro, Gricignano), Ponte Valentino, Valle Ufita, Pianodardine e Calaggio; le aree industriali e logistiche di Napoli Est, Bagnoli, Nocera, Sarno, Castel San Giorgio e Contrada Olivola. «Rispetto ai 5,467 ettari assegnati alla Regione Campania dal DPCM – si legge in una nota regionale - la Giunta Regionale ne ha coperti 5,154, riservandosi una verifica sull'attuazione della Zes e sulla sua delimitazione entro un anno dall'approvazione da parte della Presidenza del Consiglio».

Redazione Av