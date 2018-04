Grande attesa per la mediofondo primavera in Irpinia 101 chilometri con dislivello di 1700 metri a cavallo tra i confini di Campania e Puglia

La Mediofondo Primavera è sempre più vicina: gli organizzatori della Speedarrow Ciclismo continuano a lavorare sodo in vista della seconda edizione che vuole farsi apprezzare nel panorama cicloamatoriale del Sud Italia e al contempo valorizzare un territorio ricco di storia e di bellezze paesaggistiche come l’Irpinia.



La Mediofondo Primavera ha anche una propria identità sia nel web che sui social media con la creazione di un’apposita pagina facebook e di un sito ben aggiornato http://www.mediofondoprimavera.it/ che fungono come riferimento informativo ed interattivo per uno scambio di opinioni tra gli organizzatori, i ciclisti e gli addetti ai lavori.



Fino ad oggi sono state riscontrate oltre 9000 visite sulle utenze web, 2062 soltanto nel mese di marzo: con un ottimo riscontro numerico nelle piattaforme social e web, si attende una cospicua partecipazione di ciclisti domenica 22 aprile ad Ariano Irpino per inaugurare la nuova stagione del circuito Centro Italia Tour.



Il percorso è unico di 101 chilometri con dislivello di 1700 metri a cavallo tra i confini di Campania e Puglia e il coinvolgimento dei territori comunali di Ariano Irpino, Montaguto, Orsara di Puglia e Savignano Irpino.

Redazione Av