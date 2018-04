Pasquetta: traffico intenso. Code a Serino e Avellino Est Lunedì in Albis col traffico ma la Polstrada controlla svincoli e punti nevralgici

di Simonetta Ieppariello

In aggiornamento:

ORE 11.24: Come da tradizione Irpinia presa d'assalto nel Lunedì in Albis da turisti e visitatori all'insegna del mordi e fuggi. Lunghe code si segnalano allo svincolo autostradale Avellino Est e sul raccordo Avellino-Salerno, all'altezza dello svincolo per Serino. Le cose vanno meglio allo svincolo Avellino Ovest.

Sono migliaia i turisti arrivati per raggiungere aree verdi, ristoranti e agriturismi per la Pasquetta 2018. Complice il sole battente e il netto miglioramento del meteo come da tradzione sono arrivati numerosi i turisti in Irpinia, dal Napoletano e non solo. Il comandante della Polstrada sta garantendo un servizio straordinario di controllo. Il comandante Alfano presidia insieme agli agenti le zone calde del traffico. Lunghe code al Casello Avellino Est e sul raccordo Avellino-Salerno all'altezza dello svincolo per Serino. Nella galleria di Montepergola, percorribile in tutte e due le direzioni, nessun disagio. Solo qualche lieve rallentamento si è avuto intorno alle dieci. Per il resto non si segnalano particolari disagi. Sono trenta le pattuglie che stanno controllando il territorio e gli assi viari a maggiore percorrenza. Anche sull'Ofantina c'è molto traffico ma non code. Non si segnalano disagi e incidenti in nessuna zona. Il comandante Alfano invita tutti alla pazienza e al guidare in tutta sicurezza. I controlli continueranno con verifiche straordinarie anche nel tardo pomeriggio e in serata. «Invito tutti gli automobilisti a guidare in sicurezza - spiega Alfano -. E' un giorno di straordinarietà per la viabilità in Irpinia. Dall'A16 all'Ofantina, passando per Statali e Raccordo ci sono più agenti. Serve senso civico e invito chi guida a non alzare il gomito. Soprattutto alla fine della giornata ci saranno controlli straordinari».