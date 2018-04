Pasqua e pasquetta da record per gli agriturismo Le stime di Coldiretti e Cidec

Pasqua record per gli agriturismo. Oltre 250 mila gli ospiti a tavola tra il primo ed il due aprile, per la domenica di Pasqua e oggi lunedì dell’Angelo, nelle aziende di agriturismo italiane, in cerca di buona cucina, ottimi vini e tranquillità lontano dalle preoccupazioni e dal caos delle città.

La stima numerica è della Coldiretti sulla base delle indicazioni degli agriturismi di Campagna Amica.

Nel 2017, le aziende autorizzate alla degustazione sono state 4.654 e rappresentano il 20,5% degli agriturismi in complesso. Rispetto all’anno precedente – continua la nota - si registra un aumento dell’8,6% a livello nazionale, sintesi di una crescita del 2,5% al Nord, del 31,9% nel Mezzogiorno e del 2,9% al Centro.



Con 572 aziende agrituristiche (il 14% del Mezzogiorno), delle quali il 49% a conduzione femminile, la Campania dispone di circa 19.700 coperti per la ristorazione e 4.231 posti letto per un fatturato annuo medio di 26 milioni di euro.

Simbolo di una cucina semplice ma mai approssimativa, negli ultimi anni anche gli agriturismi hanno conosciuto un percorso di crescita in risposta alle esigenze sempre più puntuali dei consumatori.

Trend che anche la provincia di Avellino conferma, come dalla nota del presidente della Cidec Avellino, Nicola Grasso.

“Tanti gli eventi per festeggiare con la migliore tradizione gastronomica le due ricorrenze pasquali in ambienti accoglienti e caratteristici. Gli agriturismi in ogni zona dell’Irpinia sono stati per la verità già pieni da qualche giorno. Nonostante le previsioni meteo ancora incerte, chi ama i paesaggi e i piatti tipici irpini non ha rinunciato a prenotare con largo anticipo, per il pranzo di entrambi i giorni di festa, nelle strutture ricettive che vanno da quelle presenti sul Terminio, come Montella, a quelli ai piedi del monte Partenio, fino a tutta la Baronia, la media Valle del Calore e dell’Ufita, con la zona dell’Arianese che la fa da padrone anche quest’anno con i suoi 2.500 posti a sedere, dislocati in una ventina di agriturismo, che offrono dal maneggio, alla pesca sportiva, alla “palestra verde” vera novità di questa primavera”. (Foto Tre Colli Ariano Irpino).

Buona anche la scelta di trascorrere una giornata in relax al lago. E in Irpinia trionfa ancora una volta Iliade a Greci, nella Valle del Cervaro, tra le strutture più gettonete nel sud Italia.

Gianni Vigoroso