Maratona di innovazione al "Colletta": 100 idee per la scuola Da domani una due giorni dedicata alle nuove tecnologie. Coinvolti 120 studenti nel progetto

Immaginare la scuola del futuro e indicare la nuova strada, provando con l'aiuto degli studenti a scovare le 100 idee+1 per “migliorare la nostra scuola”. E' il titolo della “Maratona estemporanea di innovazione” che si svolgerà anche nella città di Avellino (5 e 6 aprile) presso la palestra del Liceo Classico “Colletta” al Convitto Nazionale nell'ambito del piano nazionale di scuola digitale, a cura del Ministro della Pubblica Istruzione. Il liceo avellinese, guidato dalla preside Brigliadoro, è una delle 24 scuole italiane scelte per questo progetto sperimentale dal titolo "Convitthack". Saranno coinvolti 120 studenti del terzo e quarto anno che si cimenteranno nell'innovativo progetto. L'obiettivo dell'iniziativa è stato spiegato dal team di docenti, tra cui figura la professoressa Anna Fusco: “Puntiamo a far diventare la nostra scuola il più potente moltiplicatore di domanda di innovazione e cambiamento del Paese, ma anche a restituire alle nostra città e ai nostri territori di appartenenza il bagaglio di conoscenze e competenze acquisite grazie a WAYouth, il progetto del Ministero”.

Si cercherà, dunque, di immaginare nuovi modelli, soluzioni digitali e prototipi in grado di favorire la sostenibilità e la crescita del territorio, ma anche a sviluppare e mettere in mostra le competenze degli studenti.

Gli studenti che partecipano al progetto saranno suddivisi in team di lavoro, avranno 15 ore in due giorni, per sviluppare un progetto inerente le tematiche proposte nelle sotto sfide.

I progetti saranno giudicati da una giuria di esperti (sarà presente il provveditore agli studi Rosa Grano), in base a criteri di coerenza, innovazione, sostenibilità e qualità di completezza della presentazione. I team non avranno nessuna limitazione nell’utilizzo delle risorse tecnologiche e nella palestra sarà attivo il wi-fi..