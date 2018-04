"Avellino città ideale" si presenta ufficialmente Lunedì 9 Aprile alle ore 17.00 al Circolo della Stampa

"E’ trascorsa una settimana dalla fondazione della nostra associazione “Avellino città ideale” e un tempo non quantificabile dal momento in cui abbiamo compreso che la nostra città non è una biglia nelle mani di questa o quella amministrazione, ma uno spazio da vivere a 360°, come attori attivi della comunità."

Ci presentiamo così:

"Non siamo una lista, né una scatola magica da cui tirare fuori nomi di illuminati. Siamo storie che si sono intrecciate, pur avendo età, culture e competenze diverse, trovando come denominatore comune il desiderio di avanzare idee perché Avellino, indipendentemente da chi detterà la linea politica, diventi un luogo a cui approdare e in cui restare, piuttosto che la città da cui si fugge.

In occasione della presentazione prenderanno parola i soci di Avellino città ideale: Liliana Monaco, Pellegrino Carullo, Gaetano Alvino, Gabriella Testa, Giovanni Bove e Maria Rusolo, alla quale, in quanto presidente, saranno affidate le conclusioni. Modererà l’evento Francesca Contino.

Lunedì 9 Aprile alle ore 17:00 presso il Circolo della Stampa ci racconteremo a voi, fiduciosi di allargare non platee di tesserati, ma spazi di confronto."