Strade Provinciali: affidati gli appalti per vari interventi Ecco i comuni interessati

Affidati gli appalti per la messa in sicurezza di una serie di strade provinciali. Sono stati aggiudicati in via definitiva, con determina del dirigente dell’area tecnica, i lavori relativi a diversi interventi, finanziati a valere sui fondi “FSC 2014-2020 Patto per lo Sviluppo della Regione Campania”.

Le opere, che saranno eseguite dall’impresa “Irpinia Strade s.r.l.”, riguarderanno le SS.PP. 6 e 51, che attraversano i territori di Monteverde, Lacedonia e Aquilonia per l’importo complessivo di € 275.243,66, di cui € 262.529,32 per lavori e € 12.714,34 per oneri della sicurezza.

La ditta “Casa Nova Società-Cooperativa” si occuperà dei lavori lungo le SS.PP. 139 e 148 e di quelli lungo la ex Strada Statale 414, che interessano i territori dei Comuni di Casalbore e Montecalvo Irpino, fino ai confini con la provincia di Benevento per l’importo complessivo di € 271.416,87, di cui € 266.133,78 per lavori ed € 5.283,09 per oneri della sicurezza.

L’impresa “Boccuzzi Ferdinando” interverrà per la messa in sicurezza della ex statale 164 che attraversa i territori di Mirabella Eclano, Fontanarosa, Paternopoli, Castelfranci, Montella per l’importo complessivo di € 255.696,34, di cui € 244.905,76 per lavori ed € 10.790,58 per oneri della sicurezza.

L’appalto dei lavori per la S.P.57 e per la S.P.259 sono stati affidati all’impresa “A.D.G. Energia Srl”, nei comuni di Mirabella Eclano e Taurasi per l’importo complessivo di € 294.026,84, di cui € 283.284,49 per lavori e € 10.742,35 per oneri della sicurezza.

Alla ditta “Campania Appalti Srl” l’aggiudicazione dei lavori sulla strada provinciale 285 che dal casello autostradale di Lacedonia porta al Comune di Bisaccia per l’importo complessivo di € 296.556,36, di cui € 284.000,00 per lavori ed € 12.556,36 per oneri della sicurezza.

Gianni Vigoroso