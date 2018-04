Fiera di Venticano: domani la presentazione dell'evento Accanto ai rappresentanti istituzionali, presente anche Luca Abete, inviato di striscia la notizia

Il 21 aprile si avvicina, e la Pro Loco Venticanese è in fermento per l'avvio della 41° edizione della Fiera Campionaria di Venticano.

Domani sabato 7 aprile, con inizio alle ore 10, il chiostro della Fondazione “Rachelina Ambrosini”, in Corso Luigi Cadorna, ospiteranno la conferenza stampa di presentazione dell'evento.

All'appuntamento parteciperanno il presidente della Provincia di Avellino, Domenico Gambacorta, il sindaco di Venticano, Luigi De Nisco, il presidente dell'Ente Provinciale del Turismo, Luigi Napolitano, il presidente dell'Unpli Avellino, Giuseppe Silvestri. Farà gli onori di casa il presidente della Pro Loco Venticanese, Luigi Villani. Modera il giornalista Andrea Festa

Tra gli ospiti Luca Abete, inviato di punta del tg satirico di Canale 5 “Striscia la Notizia”. Abete, amico della Fiera di Venticano, torna per la seconda volta nella Media Valle del Calore per la prima tappa in Irpinia del tour motivazionale #NonCiFermaNessuno.

Il tour ha fatto tappa nel 2016 in Città del Vaticano dove Luca Abete ha parlato con Papa Francesco a 7000 ragazzi provenienti da ogni parte d'Italia. Il Progetto vanta anche un prestigioso riconoscimento istituzionale: la Medaglia del Presidente della Repubblica e il patrocinio del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Redazione Av