Avellino,vince al SuperEnalotto:Pasqua con 100mila euro in più Vincita anche a San Michele di Serino

Avellino baciata dalla fortuna. Riscossa in città una delle cento vincite del Concorso Speciale «Pasqua 100x100», edizione straordinaria del SuperEnalotto. La vincita è stata centrata nella ricevitoria-tabacchi di via Pianodardine ad Avellino, dove è stata giocata la schedina vincente. Ma non è l'unica in Campania e in Irpinia si bissa. Altra scheda vincente al Bar Sport di Via Roma 24 a San Michele Di Serino. E poi ancora nella Tabaccheria Asto di Via Botteghelle 52 a San Giorgio a Cremano (NA) e nella Tabaccheria di Via Verdi 35 ad Aversa (CE). Un'altra vincita in Campnia anche al Tabacchi Rivendita 16 di Via Campana 155 a Quarto (NA) e nella Tabaccheria Cipolletta in Via Picenza 30-30/A a Pontecagnano Faiano (SA). Altre vincite nell'Edicola Cartoleria di Via Nazionale 201 a Santa Maria a Vico (CE) e a Napoli nella Tabaccheria di Via De Lorenzo 6 Napoli .

Ecco i 100 codici vincenti che grazie all’iniziativa speciale di Pasqua, danno diritto ai premi da 100.000€, in corrispondenza di ogni codice trovate anche le località dei 100 fortunati vincitori

CODICE Località Provincia Regione

0016A62700AD-2 Bologna BO Emilia-Romagna

0144A6270043-1 Ferrara FE Emilia-Romagna

0249A32701A5-5 Milano MI Lombardia

0311A4270109-2 Piove di sacco PD Veneto

0425A1270022-2 Genova GE Liguria

0471AC2700FD-8 Roma RM Lazio

0502A1270069-2 Genova GE Liguria

0520B32700A6-1 Milano MI Lombardia

0644AD270041-6 Cerchio AQ Abruzzo

0648A727007E-1 Impruneta FI Toscana

0682AD270056-4 Osimo AN Marche

0761B727010C-1 Montemurlo PO Toscana

0791A527000A-2 Castagnaro VR Veneto

0869BD270001-3 Montelupone MC Marche

0887A4270008-2 Selvazzano dentro PD Veneto

1031BD27002E-7 Atri TE Abruzzo

1056A9270011-3 Bari BA Puglia

1141AE2700AF-1 San giorgio a cremano NA Campania

1178AD27000F-2 Teramo TE Abruzzo

1268A3270025-10 Rho MI Lombardia

1313A7270024-2 Firenze FI Toscana

1566AA27005B-2 Ragusa RG Sicilia

1624A9270041-3 Triggiano BA Puglia

1663BB270083-1 Porto Empedocle AG Sicilia

1671B62701D5-4 Imola BO Emilia-Romagna

1753A3270013-2 Colere BG Lombardia

2183AC270030-2 Ceprano FR Lazio

2187AB270005-1 Paceco TP Sicilia

2200A6270102-1 Argenta FE Emilia-Romagna

2303A927000B-26 Francavilla fontana BR Puglia

2318BE270009-3 San Michele di serino AV Campania

2400A3270103-4 Darfo boario terme BS Lombardia

2675B3270017-2 Roverbella MN Lombardia

2758A2270037-2 Nichelino TO Piemonte

2934A22700DC-1 Carignano TO Piemonte

2964A427001D-1 Staranzano GO Friuli-Venezia Giulia

3189A3270028-1 Samarate VA Lombardia

3241B3270037-1 Legnano MI Lombardia

3381BC270304-6 Monte san giovanni campano FR Lazio

3553A227001D-4 Verre’s AO Valle d’Aosta

3620A92700DB-2 Peschici FG Puglia

3701AC270037-2 Terracina LT Lazio

4101A1270094-2 Bolano SP Liguria

4120A32700B3-7 Crema CR Lombardia

4133A3270056-1 Crema CR Lombardia

4527A5270014-2 Chiari BS Lombardia

4721C327009B-93 Sondrio SO Lombardia

4757A427008A-2 Musile di Piave VE Veneto

5048BE270065-3 Avellino AV Campania

5079AC27004C-5 Roma RM Lazio

5323A227009D-1 Ceva CN Piemonte

5501BE2700A0-2 Aversa CE Campania

5572A4270024-1 San Daniele del Friuli UD Friuli-Venezia Giulia

5647A827009A-2 Fluminimaggiore CI Sardegna

5652AE270054-2 Pontecagnano Faiano SA Campania

5655AC270088-2 Todi PG Umbria

5792A827005C-3 Sestu CA Sardegna

6103AD27008B-1 Civitanova marche MC Marche

6206AC270093-2 Civitavecchia RM Lazio

6602A62700B3-4 Pesaro PU Marche

6711A327031F-5 Montebello della battaglia PV Lombardia

6932A327006C-2 Legnano MI Lombardia

6971A427007F-2 Mogliano veneto TV Veneto

7002A72700A4-169 Pisa PI Toscana

7035AA2700ED-4 Catania CT Sicilia

7059BA2700BF-2 Catania CT Sicilia

7218A3270026-1 Bettola PC Emilia-Romagna

7508AA270091-9 Aci castello CT Sicilia

7579A9270075-1 Grottaglie TA Puglia

7621A327004C-2 Ponte Nizza PV Lombardia

7645AA270029-4 Giarre CT Sicilia

7677B927001C-3 Massafra TA Puglia

8008B927000B-2 Barletta BT Puglia

8010A727004A-1 Pistoia PT Toscana

8109B32700A4-2 Giussano MB Lombardia

8114A927005A-6 Andria BT Puglia

8507A727006D-3 Serravalle pistoiese PT Toscana

8510AE270005-2 Casoria NA Campania

8612A9270091-18 Quarto NA Campania

8963A327007A-1 Dairago MI Lombardia

8970AE270040-1 Santa maria a vico CE Campania

9005F127057A-4 Milano MI Lombardia

9090E3270223-428 Milano MI Lombardia

9090F3270075-24 Milano MI Lombardia

9090F3270226-2092 Milano MI Lombardia

9090F3270281-87 Milano MI Lombardia

9090F327041E-13 Milano MI Lombardia

9090F3270581-160 Milano MI Lombardia

9090F327059E-11161 Milano MI Lombardia

9090F3270609-341 Milano MI Lombardia

9090F3270666-62 Milano MI Lombardia

9090F32706F3-1251 Milano MI Lombardia

9090F32706F3-654 Milano MI Lombardia

9090F327072B-348 Milano MI Lombardia

9090F3270869-1164 Milano MI Lombardia

9090F3270B15-87 Milano MI Lombardia

9090F32710C7-146 Milano MI Lombardia

9124B327010D-1 Mornago VA Lombardia

9433A32700E3-1 Lazzate MB Lazzate

9642A327005A-1 Ponte san Pietro BG Lombardia