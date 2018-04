"Popolo della Famiglia": Centrella, responsabile in Irpinia Raffaele Adinolfi; "Saprà incrementare e consolidare la sua presenza sul territorio"

Giovanni Centrella è il nuovo responsabile del Popolo della Famiglia per la provincia di Avellino. "Nei giorni scorsi a Roma con Mario Adinolfi, fondatore e presidente del partito abbiamo discusso la linea politica da seguire in vista degli impegni per le prossime elezioni amministrative nel capoluogo irpino e negli altri comuni. Sono certo che con l'esperienza politica di Giovanni, il Popolo della Famiglia saprà incrementare e consolidare la sua presenza sul territorio irpino. A lui i miei auguri di buon lavoro." E' quanto afferma in una nota Raffaele Adinolfi coordinatore regionale Popolo della Famiglia.

Redazione Av