Fiera di Venticano: si avvicina l'inaugurazione Dal 21 al 26 aprile nella media valle del calore

Si avvicina a grandi falcate l'inaugurazione della 41° edizione della Fiera Campionaria di Venticano, che si terrà dal 21 al 26 aprile presso il quartiere fieristico della cittadina della media valle del calore.



Agricoltura, Industria, Artigianato, Vivaistica, Alimentazione, Elettrodomestici, Elettronica, Salone della Sposa, Salone dell'Arredamento. Oltre a questi settori, fiore all'occhiello della manifesazione sarà il padiglione dedicato al Giardino delle Meraviglie, il Salone del Florovivaismo e del Giardinaggio.



Oltre sessanta le aziende interessate, provenienti da diverse regioni, in un’area completamente ristrutturata che ha fatto registrare da mesi il tutto esaurito nei padiglioni dedicati. “Un’occasione straordinaria – dichiara il responsabile del Settore, Giovanni De Nunzio - per regalarsi una gita fuori porta, originale e green, oltre ad avere tanti spunti per ripensare e vivere i propri spazi verdi. Siamo agli inizi di un percorso e abbiamo ancora tanto da fare, ma l’ambizione è quella di creare con il tempo un grande Salone del Verde e dell'Architettura da Giardino. Un'idea – conclude De Nunzio - che metta assieme e in sinergia le imprese del florovivaismo e gli operatori del settore: architetti e designer del paesaggio, imprese edili interessate alla produzione, alla progettazione e alla realizzazione”.

Redazione Av