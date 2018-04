Donne vittime di violenza: c'è uno spazio d'ascolto La Procura di Benevento presenta l'iniziativa ad Ariano. E' primo protocollo in Campania

Da circa un mese è operativo lo spazio d’ascolto per le vittime di violenza presso la Procura di Benevento, aperto in seguito alla sottoscrizione di un protocollo d’intesa per la realizzazione di un sistema integrato di protezione delle vittime di reato in condizione di particolare vulnerabilità e di violenza di genere.

Il protocollo è il primo ad essere realizzato sul territorio regionale, ed è stato stipulato tra la Procura, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Benevento, con la collaborazione della Camera Penale di Benevento e la Cooperativa Eva attiva sul territorio provinciale e regionale nella prevenzione ed il contrasto della violenza maschile contro le donne.

In piena ottemperanza alle normative nazionali e alle direttive europee, il protocollo ha la finalità di costruire un sistema di protezione adeguato ed in grado di evitare la vittimizzazione secondaria delle persone che si rivolgono alla giustizia, alle forze dell’ordine o ai servizi territoriali. La creazione di uno spazio di ascolto e accoglienza è volto a fornire una prima accoglienza psicologica, le informazioni utili ed un accompagnamento verso altri servizi territoriali dell’area legale, sanitaria o psico-sociale; offre inoltre la possibilità di sporgere denuncia-querela direttamente alla Polizia Giudiziaria in servizio presso la Procura.

Lo spazio potrà essere anche punto di riferimento per gli operatori del territorio, per l’avvio di adeguati percorsi di tutela per le vittime di violenza. La gestione dello spazio d’ascolto sarà affidata a personale specializzato in possesso delle adeguate competenze con particolare riferimento all’ascolto e alla relazione che opererà in regime di piena autonomia, senza assumere funzioni pubbliche e senza alcun onere a carico del Ministero della Giustizia.

È la Cooperativa Eva su coordinamento della Procura a fornire la progettazione del servizio attraverso le sue operatrici e in collaborazione con gli altri firmatari nelle ore in cui lo spazio d’ascolto sarà aperto.

Alla presentazione dello spazio Ascolto ad Ariano Irpino del 19 aprile prenderanno parte i rappresentanti e i massimi esponenti delle principali istituzioni del territorio provinciale e regionale che porteranno i loro saluti; seguirà una sessione dedicata alle attività di ascolto e accoglienza dello spazio del primo mese di attività e si concluderà con un dibattito, in particolare con i ragazzi delle scuole invitati per l’iniziativa. Chiuderà i lavori il Procuratore di Benevento, Aldo Policastro.

