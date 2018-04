Sulle Tracce di Traiano: escursioni, c'è anche Ariano e Grotta Le due tappe dell’edizione 2018 partono dai luoghi più significativi del territorio

Le Associazioni Sud Francigena, Proloco NuovaMente, Novum Iter rete Francigena, gruppo teatrale di Buonalbergo, Associazione "Don Herman", Hirpo Escursioni, e con la partecipazione di delegazione Fai Benevento, delegazione Fai giovani, Aipin Campania, distretto turistico Viaticus, Slow Food Irpinia Ufita Taurasi, con i patrocini dei Comuni di Ariano Irpino, Montecalvo Irpino, Paduli, Casalbore, Buonalbergo, Ginestra degli Schiavoni, delle Comunità Montane del Fortore e dell’Ufita, dell’Università degli Studi Giustino Fortunato ed altri ancora, organizzano per domani sabato 21 e domenica 22 aprile 2018 la terza edizione di "Sulle Tracce di Traiano", un'escursione lenta a piedi che attraversa vari comuni a cavallo tra le provincie di Benevento e Avellino.

La manifestazione quest'anno è patrocinata dall’Unifortunato e inserita all'interno del progetto di ricerca e terza missione “L’Optimus Princeps: diritto, religione e amministrazione all’ombra dell’Arco di Traiano di Benevento” promosso dall’Università Telematica di Benevento in occasione del 1900° anniversario della morte di Traiano e della conclusione dei lavori di edificazione dell’Arco di Traiano di Benevento. I

l programma della due giorni è il seguente:

Sabato 21 partenza alle ore 9:00 da Benevento nei pressi dell'Arco di Traiano e arrivo a Paduli previsto per le ore 13:00; Domenica 22 partenza alle ore 8:30 da Montecalvo Irpino nei pressi dall'Ospedale di Santa Caterina e arrivo al Santuario di Valleluogo in territorio di Ariano Irpino previsto per le ore 13:00.

Lo scopo della manifestazione è quello di promuovere l’area territoriale, tra le Province di Benevento ed Avellino, area strategica fin da tempi antichissimi, per l’attraversamento dell’Appennino, da e verso la Puglia. Nel II secolo d.C. l’Imperatore Traiano, riprendendo più antichi tracciati viari, fece costruire la Via Traiana, da Benevento a Brindisi.

La Via consolare ed i numerosi diverticoli che convergevano su tale arteria, divennero, nel Medioevo, quelle che oggi sono individuate come Vie Francigene del Sud.

Le due tappe dell’edizione 2018 partono da due luoghi molto significativi del territorio: l’Arco di Traiano a Benevento, punto di partenza della Via Traiana, verso Brindisi; l’Ospedale di Santa Caterina a Montecalvo Irpino, complesso architettonico che venne concepito ed edificato dai Cavalieri del Sacro Ordine Gerosolimitano (Cavalieri di Malta) che di ritorno dalle Crociate diedero vita ad un Ospedale, con annesso Monastero, dedicato a Santa Caterina d'Alessandria, Vergine e Martire, e il cui culto venne portato in Occidente proprio dai Crociati, e che rappresentava un importante luogo di sosta per i pellegrini medievali che percorrevano la Via Traiana.

La seconda tappa, da Montecalvo Irpino ad Ariano Irpino si concluderà con la Condotta Slow Food Irpinia Colline dell'Ufita e Taurasi che, nella giornata di domenica 22 aprile organizzerà sul territorio Irpino lo Slow Food Day.

Quest'anno il tema della manifestazione è il grano tenero e le farine da grani antichi ed è itinerante: il programma prevede una colazione contadina che si terrà nella piazza di Grottaminarda alle ore 10.00, un pranzo ad Ariano Irpino ed un aperitivo serale alle ore 18.00 sotto la porta d'ingresso del centro storico di Taurasi.

Gianni Vigoroso