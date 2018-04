Ariano, Medio Fondo Primavera 2018: Ecco il piano traffico La circolazione sulle strade è stata regolamentata da un'apposita ordinanza del comune

Ariano Irpino domani, domenica 22 aprile 2018, diventa il centro nevralgico della Mediofondo di Primavera: dopo il successo della prima edizione, la macchina organizzativa della Mediofondo Primavera ha allestito la seconda edizione, per la regia della Speedarrow Ciclismo e per la validità di prova del Centro Italia Tour.

Lo scopo degli organizzatori è quello di riproporre quanto fatto di buono nell’edizione passata sul piano organizzativo e promozionale stimolando la partecipazione dei ciclisti e degli accompagnatori.



Si gareggia su un percorso rinnovato di circa 100 chilometri con dislivello di 1700 metri a cavallo tra i confini di Campania e Puglia e il coinvolgimento dei territori comunali di Ariano Irpino, Montaguto, Orsara di Puglia e Savignano Irpino.



Una bella occasione per essere presenti all’ombra della Città del Tricolle (il Calvario, il Castello e il San Bartolomeo, i quali vanno a formare un rilievo montuoso a forma di sella) e per non mancare alla “Mediofondo Primavera”, che vuole rimanere stabilmente collocata tra gli appuntamenti di richiamo del ciclismo amatoriale del Sud Italia.

Domenica 22 aprile 2018, per lo svolgimento dell’iniziativa, la circolazione sulle strade del Centro Storico è stata regolamentata da un'apposita ordinanza di disciplina del traffico diramata dalla Polizia Municipale:

Dalle ore 8,00 fino al termine della manifestazione sgombero e chiusura al traffico di Piazza Plebiscito con interruzione da Piazza Duomo a Piazza San Francesco, dalle ore 7,00 alle ore 15,00 e comunque fino al termine della manifestazione, sarà riservato il piazzale e Silos Calvario per il raduno dei partecipanti, organizzatori e commissari di gara, dalle ore 8,30 alle ore 9,00 (partenza) in prosieguo e dalle ore 11,00 alle ore 12,30 (arrivo) e comunque fino al termine della manifestazione, è sospesa la circolazione veicolare nei seguenti tratti di strada: partenza 8,30/9,00: Viale Tigli, Via Matteotti, Via Fontananuova, SS 90 Martiri con prosieguo SS 90 Camporeale, arrivo 11,00/12,30: SS90 Martiri, Via Sant'Antonio, Via Nazionale, Corso Vittorio Emanuele, Via Riscatto, Piazza Duomo, Piazza Plebiscito e Via Mancini.

I mezzi Amu effettueranno percorso alternativo. Sono esclusi dal rispetto della presente ordinanza i veicoli delle Forze dell’Ordine, di soccorso e per quelli a servizio della Manifestazione.

