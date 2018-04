Grande successo per la Mediofondo Primavera Un percorso unico e difficilissimo, di ben 101 chilometri con un dislivello di 1700 metri

E’ stata una grande festa dello sport, una domenica emozionante, di quelle da incorniciare. La Mediofondo Primavera anche quest’anno si è rivelata una manifestazione tra le più importanti e ben organizzate nel Sud Italia.

Oltre a farsi apprezzare nel panorama cicloamatoriale del meridione ha avuto come obiettivo anche quello di valorizzare un territorio ricco di storia e di bellezze paesaggistiche come l’Irpinia e la vicina Puglia.

Un percorso unico e difficilissimo, di ben 101 chilometri con un dislivello di 1700 metri a cavallo tra i confini di Campania e Puglia e il coinvolgimento dei territori comunali di Ariano Irpino, Montaguto, Orsara di Puglia e Savignano Irpino. Vincitore assoluto della gara Domenico Saldamarco di Santa Maria Capua Vetere.

Ariano Irpino è stata sede di partenza della gara all’ingresso dello Stadio Silvio Renzulli, con arrivo in Piazza Plebiscito, cuore pulsante della manifestazione. Organizzazione curata nei minimi dettagli grazie ad un attento servizio d’ordine coordinato dal Vice Questore Maria Felicia Salerno. In campo forze dell’ordine e volontari.

E’ stato il sindaco Domenico Gambcorta, presente stamane di buon mattino, insieme all’assessore allo sport Mario Manganiello a dare il benvenuto e l’augurio di partenza ai partecipanti.

Un ringraziamento è stato rivolto al team organizzativo per il lavoro profuso e per l’ottima riuscita dell’evento. Calorosa e festosa lungo le strade e in Plebiscito, l’accoglienza della gente ad Ariano e nei vari comuni della Valle del Cervaro e vicina Puglia.

Gianni Vigoroso