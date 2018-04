Il 27 aprile al Teatro Partenio lo spettacolo di Paolo Caiazzo "Mi aspetto di trovare il pubblico di sempre quello affezionato a me ed ai miei personaggi"

Il 27 aprile al Teatro Partenio lo spettacolo di Paolo Caiazzo. Ecco uno stralcio dell’intervista rilasciata dall’attore prima del suo debutto in città .

Cosa si aspetta dal pubblico avellinese?

“Mi aspetto di trovare il pubblico di sempre quello affezionato a me ed ai miei personaggi. Ma la mia contro domanda è : Cosa si aspetta il pubblico da Paolo Caiazzo? Forse il personaggio televisivo di Tonino Cardamone? Ci sarà! Ma farò di più, vi racconterò la sua storia.La stagione teatrale è terminata ed è in programmazione quella prossima dove porterò in giro per l’Italia il mio ultimo spettacolo di prosa “No grazie il caffè mi rende ancora nervoso” con la regia di Lello Arena che ha debuttato a Napoli lo scorso mess con grande successo. Magari per la stagione invernale ritornerò ad Avellino anche con questa commedia, mi piacerebbe molto”.

Il futuro di Caiazzo? "Altri progetti sono in cantiere ma, da buon scaramantico non li annuncio prima del consentito."

