Laurea Cipriano,festa grande per Paolo Liberatore "Ad Maiora!" Il messaggio di auguri

Si è brillantemente laureato, questa mattina, presso l'Università di Benevento Paolo Liberatore Cipriano. Finalmente dottore Paolo Liberatore ha festeggiato l'emozionante traguardo con amici e parenti. Il neodottore ha discusso con sicurezza e determinazione la sua tesi in diritto internazionale. "Gli effetti del fenomeno delle bandiere d'ombra sulla regolamentazione dei rapporti di lavoro marittimo", questo il titolo dello studio di Paolo Liberatore che ha presentato alla commissione esaminatrice. Dopo la proclamazione brindisi e cori per il neodottore in diritto internazionale, il cui capo è stato cinto con la immancabile e classico corona di alloro con tanto di nastrini. Al neo dottore gli auguri speciali di papà Giovanni, di mamma Paola e del fratello Gerardo, dei nonni degli zii, degli amici e colleghi di ateneo e di una emozionatissima Valeria. "Con l'augurio che sia solo il primo di tanti luminosi traguardi. Ad maiora!". Al dottore Cipriano gli auguri della redazione di 696 tv, di Ottopagine e dell'ufficio marketing e dall’amministrazione.