Ariano, fiamme nell'area del depuratore al Piano di Zona/VIDEO Intervengono i Vigili del Fuoco

Fiamme nell'area del depuratore in località Viggiano, nel Piano di Zona. L'incendio, che ha interessato la vegetazione nelle vicinanze delle vasche, sarebbe stato causato, secondo una prima ricostruzione effettuata dalla Polizia Municipale e dai Vigili del Fuoco, dalle attività di manutenzione e pulizia dell'impianto. Nessuna azione dolosa o provocata da autocombustione.

Sono stati i residenti ad allertare le forze dell'ordine. Sul posto sono giunti con due mezzi, i caschi rossi dal distaccamento di Grottaminarda.

Aria irrespirabile nelle vicine abitazioni. L'incendio è stato subito circoscritto. Gli abitanti invitano chi di competenza a vigilare di più su questa struttura, interessata da odori nauseabondi ed episodi come quello avvenuto oggi che potrebbero causare consegienze più serie. Per non parlare di ratti e insetti presenti in questa zona, dove le erbacce la fanno da padrone.

Gianni Vigoroso