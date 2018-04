"Il bene comune al centro della politica" In Regione Campania sono 255.000 € i soldi messi da parte dai 7 Consiglieri M5S

Il bene comune al centro della politica. Il Movimento 5 Stelle ad ogni livello istituzionale decide di tagliare i propri stipendi e rifiutare i rimborsi.

La cifra totale delle nove regioni coinvolte ammonta ad un milione di euro. In Regione Campania sono 255.000 € i soldi messi da parte dai 7 Consiglieri M5S. E questi stessi soldi verranno utilizzati per finanziare dei progetti che riguardano le scuole secondarie. Si potrà presentare un progetto per scuola entro il 30 maggio, atto a migliorare l’accessibilità dei plessi, aumentarne la sicurezza, incrementare le apparecchiature, o coinvolgere alunni e famiglie così contrastando la dispersione scolastica.

L’iniziativa intitolata “Facciamo Scuola” dà l’opportunità di poter fare istanze di presentazione di progetti, e vedersi riconoscere un finanziamento, del valore massimo di 10.000 Euro.

Il Meetup di Ariano Irpino ha già provveduto a spedire la documentazione ai dirigenti scolastici delle scuole secondarie del tricolle. In ogni caso le idee potranno arrivare da studenti, insegnanti, genitori, gli stessi dirigenti scolastici. I progetti raccolti verranno selezionati e votati online su base regionale dagli iscritti a Rousseau.

Gianni Vigoroso