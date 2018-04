Ariano, il coro della cattedrale in concerto a Bologna e Imola All'evento sarà presente il prefetto irpino Matteo Piantedosi

Bologna e Imola due tappe importanti e di grande prestigio per il coro polifonico della Cattedrale di Ariano Irpino, diretto dai maestri Ornella e Francesco De Paola.

I coristi arianesi, tra i più apprezzati in Campania, parteciperanno al concerto "incontri musicali virtuali" domenica 29 aprile alle 21 nella chiesa di San Giacomo Maggiore a Bologna e il giorno successivo lunedì 30 nella chiesa di San Domenico a Imola al secondo festival della musica religiosa.

Il primo concerto vedrà la partecipazione dell'orchestra giovanile " Ben ti voglio" e la collaborazione degli studenti del liceo musicale Attilio Bertolucci di Parma. Mentre ll secondo si avvarrà della partecipazione di giovani musicisti internazionali e avrà come titolo: "Gloria in re maggiore rv 589 Vivaldi."

Due concerti eseguiti da un'unica grande orchestra. A Bologna sarà presente all'evento il Prefetto irpino orinario di Pietrastornina Matteo Piantedosi. A comunicarlo è stato il sindaco di Ariano Irpino Domenico Gambacorta dopo aver avuto la conferma e gradita notizia direttamente dall'ex vice capo della Polizia.

Un evento di grosso rilievo per la corale arianese dopo il concerto tenutosi nella Basilica Cattedrale di Arano Irpino in Piazza Duomo. La partenza è fissata per sabato mattina.

L'amministrazione comunale guidata dal sindaco Domenico Gambacorta formula i più sinceri auguri insieme al Vescovo Sergio Melillo a tutti i partecipanti, ai maestri De Paola in primis, che con la loro bravura e professionalità sapranno portare in alto il nome di Ariano.

Non è la prima esibizione, lontano dallle proprie mura, per la corale arianese formata da validissimi elementi, tra cui diversi veterani. E ad applaudirli ci saranno anche numerosi arianesi, che vivono da anni nella capitale, tra cui molti giovani.

Goanni Vigoroso