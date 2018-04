Buona sanità: intervento chirurgico all'avanguardia ad Ariano Asportazione di una neoplasia del colon con tecnica laparoscopica

L'equipe della chirurgia generale dell'ospedale Sant'Ottone Frangipane di Ariano Irpino, guidata in maniera eccellente da Carmine Grasso ha effettuato per la prima volta un intervento chirurgico all'avanguardia per l'asportazione di una neoplasia del colon con tecnica laparoscopica.

"Questa tecnica - afferma Grasso - ampiamente utilizzata nel nostro reparto per tante patologie, è stata messa a punto e portata a termine anche per questa malattie piu importanti".

ll paziente proveniente dalla Alta Irpinia, è Inserito in un percorso di screening delle neoplasie del colon portato avanti dalla Asl Avellino con la collaborazione delle Uocdi Gastroenterologia, Anestesia, Oncologia e Chirurgia Generale.

La Uoc di Chirurgia Dell'ospedale di Ariano é anche un punto di riferimento interprovinciale per il trattamento chirurgico e termoablativo delle patologie tiroidee ed un centro di riferimento dell'italia meridionale per il trattamento mininvasivo di una diffusa patologia giovanile, la fistola sacrococcigea.

Gianni Vigoroso