Ariano Rugby - Dragoni Sanniti: play off promozione serie C1 Pronti alla grande sfida all'Arena Pietro Mennea

Campionato regionale di rugby 2017-2018, play off promozione. Il grande giorno sta per arrivare. L'appuntamneto con la storia è per domani pomeriggio, domenica 29 aprile alle ore 16.00 all'Arena Pietro Mennea in via Martiri Villa Caracciolo ad Ariano Irpino.

In campo le squadre IV Circolo Benevento/Ariano Rugby e i Dragoni Sanniti che si terrà il 29 Aprile 2018 alle ore 16.30 sul campo cittadino della nuovissima struttura Arena 'Pietro Mennea'.

Dopo la gara ci sarà una dimostrazione gratuita per tutti i bambini interressato all'affascinante gioco del rugby.

Viene rivolto un invito a tutti gli sportivi della città a partecipare a questo straordinario evento, dimostrando il proprio calore. L'ingresso è gratuito.

