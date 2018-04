Piantedosi e Gambacorta a Bologna a sostenere il coro arianese Due tappe importanti e di grande prestigio per la corale diretta da Ornella e Francesco De Paola

di Gianni Vigoroso

Ci siamo, il giorno tanto atteso è arrivato. Bologna e Imola due tappe importanti e di grande prestigio per il coro polifonico della Cattedrale di Ariano Irpino, diretto dai maestri Ornella e Francesco Maria De Paola.

I coristi arianesi, prenderanno parte al concerto "incontri musicali virtuali" domenica 29 aprile alle 21 nella chiesa di San Giacomo Maggiore a Bologna e il giorno successivo lunedì 30 nella chiesa di San Domenico a Imola al secondo festival della musica religiosa.

Il primo concerto vedrà la partecipazione dell'orchestra giovanile " Bentivoglio" e la collaborazione degli studenti del liceo musicale Attilio Bertolucci di Parma. Mentre ll secondo si avvarrà della partecipazione di giovani musicisti internazionali e avrà come titolo: "Gloria in re maggiore rv 589 Vivaldi."

Due concerti eseguiti da un'unica grande orchestra. A Bologna sarà presente all'evento il Prefetto irpino orinario di Pietrastornina Matteo Piantedosi insieme al sindaco della città di Ariano Irpino Domenico Gambacorta.

Un evento di grosso rilievo per la corale arianese dopo il concerto tenutosi nella Basilica Cattedrale di Ariano Irpino in Piazza Duomo.

Non è la prima esibizione, lontano dalle proprie mura, per la corale arianese formata da validissimi elementi, tra cui diversi veterani. E ad applaudirli ci saranno anche numerosi arianesi, che vivono da anni nella capitale, tra cui molti giovani.

Un ringraziamento viene rivolto dai maestri De Paola e l'intero gruppo arianese all'orchestra giovanile di Bentivoglio del maestro Emiliano Bernagozzi, al presidente dell'associazione musicale il temporale Marzia BaldassarrI e il coordinatore violinista Vito Rorro, irpino, originario di Monteverde per la squisita accoglienza e ospitalità.

Così il sindaco Domenico Gambacorta:

“Orgogliosi del Coro della Cattedrale: dai Castelli dell'Ofanto alla Reggia di Caserta alla Chiesa di San Giacomo Maggiore a Bologna. Grazie a Mauro Felicori Direttore della Reggia di Caserta e a Matteo Piantedosi Prefetto di Bologna ed irpino vero.”

Mauro Felicori:

“A me piacciono le realtà che una volta si chiamavano "di base", perchè sono quel tessuto che rende ricco e colto un territorio e danno senso alla stessa vita artistica professionale. Per questo ho amato fin dall'inizio l'esperienza di questa orchestra di ragazzi nata in un piccolo comune della bassa bolognese e cerco di dare loro una mano, quando posso. Ora ci attende un momento importante per questa realtà, l'orchestra della Scuola di Musica “Il Temporale” di Bentivoglio. E' trascorso un anno esatto dalla tourneè “Dai Castelli dell'Ofanto alla Reggia di Caserta” , un viaggio musicale che ha visto l'Orchestra Giovanile Ben.Ti.Voglio ed i ragazzi del Coro Aminta Vocal Ensemble di Molinella attraversare borghi e castelli dell'Irpinia, per concludere il tour alla Reggia di Caserta. Quella esperienza fu occasione di incontro con il Coro della Cattedrale di Ariano Irpino, con cui eseguirono il “Gloria” in Re Maggiore di Vivaldi.

Per la primavera 2018 la Ben.Ti.Voglio si trasforma in un'orchestra internazionale che accoglie giovani musicisti coreani, giapponesi e tedeschi nell'esecuzione, insieme al Coro della Cattedrale di Ariano Irpino, del “Gloria” in due appuntamenti imperdibili: Oggi domenica 29 Aprile alle ore 21.00 presso la Chiesa di S. Giacomo Maggiore a Bologna, e domani lunedi 30 Aprile alle ore 21.00 presso la Chiesa di San Domenico di Imola. Grazie a Fattorie Garofalo che ha finanziato la missione irpina in Emilia.”