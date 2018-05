Vento forte: danni e disagi ad Ariano Un'auto è rimasta bloccata con un bambino disabile a bordo nei pressi dello stadio Renzulli

Danni e disagi ad Irpinia a causa delle forti raffiche di vento. Le maggiori criticità ad Ariano, soprattutto nella parte alta della città.

Intervento dei Vigili del Fuoco all'imbocco di via Fontananuova a causa del distacco di pietre e intonaco dalla facciata del liceo Parzanese.

Caduta alberi al boschetto Pasteni, a lavoro per rimuovere la varie situazioni di pericolo gli operai forestali della Comunità Montana dell'Ufita. Allertato l'ufficio tecnico comunale. Sopralluoghi sono stati effettuati nelle zone maggiormente esposte alle folate di vento. E' la villa comunale purtroppo ad aver subito nuovamente pesanti danni.

Un'auto è rimasta bloccata con un bambino disabile a bordo nei pressi dello stadio Renzulli sempre a ridosso di via Fontananuova. E' stato lo stesso genitore a sgombrare la strada. Gli interventi al momento son in atto in varie zone della città, sia in centro che nelle periferie.

