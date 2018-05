Ariano, la villa comunale si prepara alla festa dei fiori Domenica 6 maggio il polmone verde della città ospiterà turisti e appassionati di piante e fiori

L’amministrazione comunale di Ariano Irpino guidata dal sindaco Domenico Gambacorta domenica 6 maggio ha organizzato la quarta edizione di "FlorAriano 2018", una manifestazione dedicata alle piante, ai fiori e all’arredamento da giardino.

L’evento si svolgerà in Villa Comunale a partire dalle ore 9,30 per l’intera giornata ed è curato nei minimi dettagli dall'assessore Filomena Gambacorta.

Un laboratorio per grandi e bambini, per cimentarsi con le tecniche di messa a dimora delle piante, con la cura delle aiuole e con le piante di erbe aromatiche.

L'appello dell'amministrazione comunale:

"I piccoli avranno uno spazio interamente dedicato a loro, così potranno curare le piante per tutta l'estate. L’obiettivo dell’iniziativa, ormai giunta alla IV edizione, è di promuovere una maggiore attenzione per il verde e per le piante in generale. Per partecipare al laboratorio basta soltanto andare in Villa Comunale, senza alcuna prenotazione. Vi aspettiamo numerosi."

Stamane intanto un vero e proprio tour de force da parte dei giardinieri all'interno della magnifica villa arianese, flagellata dal maltempo delle ultime ore. I danni maggiori lungo il viale che affaccia allo stadio Silvio Renzulli dove sono caduti alcuni alberi. Risparmiata la pineta centrale, molti alberi secolari e i viali che circondano il castello normanno. Gli sforzi di chi lavora all’interno con dedizione e impegno sono notevoli ogni giorno, nonostante la mancanza di personale e mezzi. Attraverso una migliore programmazione si potrà sicuramente migliorare lo stato di salute del polmone verde che rappresenta senza dubbio il biglietto da visita più importante della città. Un luogo incontaminato, tra i più invidiati nel Sud Italia. L'obiettivo della manifestazione di domenica, viaggia in questa direzione.

Gianni Vigoroso