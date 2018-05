Ariano, asfalto a pezzi dopo la pioggia. Situazione gravissima Molti tratti sono ridotti a groviera e ad alto rischio

di Gianni Vigoroso

Asfalto a pezzi dopo la pioggia violentissima di questo pomeriggio in molte zone della città, dal centro alle periferie. A lavoro operai, tecnici in continuo contatto con il sindaco Domenico Gambacorta e gruppo comunale di protezione civile nelle zone più colpite dall'eccezionale ondata di maltempo. Bisogna ripulire le strade invase da fango, detriti e lastre di asfalto rese letteralmente impraticabili. Anas impegnata invece lungo le arterie di sua competenza.

Molti tratti sono ridotti a groviera e ad alto rischio. Una situazione di emergenza nell'emergenza che potrebbe richiedere l'avvio anticipato dei lavori di rifacimento del manto stradale, evitando lo spreco di risorse inutili per interventi tampone. Oramai non c'è più tempo da perdere e seppur in concomitanza con le lezioni scolastiche ancora in atto, occorre un sacrificio generale da parte di tutti per uscire da questa grave situazione di emergenza. Lavori che mai come in questo momento dovranno essere necessariamente sorvegliati dai tecnici comunali vista la gravità della situazione.

Le situazioni più critiche si sono avute lungo la statale 90 delle puglie nel tratto Cardito, San Pietro, Maddalena, via Giacomo Matteotti, Madonna dell'Arco, Sant'Antonio, Martiri bivio Accoli dove qui si è subito attivato il presidente del consiglio conunale Antonio Della Croce per segnalare le varie situazioni di disagio, Variante ma anche in centro da viale Tigli, Piazza Mazzini e via Anzani dove una coppia è rimasta intrappolata in auto durante il nubifragio (foto in basso). Disagi del genere si sono avuti anche in altre zone della città, il violento acquazzone nonostante le previsioni meteo, ha sorpreso davvero tutti.

Sul posto fino a tarda sera funzionari dell'ufficio tecnico comunale insieme al vice sindaco Giovannantonio Puopolo. La cooperativa sociale l'eccellente insieme ad un'impresa privata munita di bobcat sta provvedendo a rimuovere l'enorme quantità di asfalto spazzato via con violenza dalla pioggia.

Solo nelle prossime ore si potrà fare una ricognizione generale dei danni. Allagamenti hanno riguardato anche la zona di via Anzani, piazzale Sambuco, località Torana dove purtroppo da tempo esiste una grossa pozzanghera e un tratto della Variante. Meno danni nelle zone rurali dove la pioggia sembra essere stata ben accolta dagli agricoltori, rispetto alla grandine dei giorni scorsi. In tilt il centralino della Polizia Municipale e dei Vigili del Fuoco. Non si contano le richieste di intervento.