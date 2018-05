"Così fiorita sei uno spettacolo di villa"/FOTO E VIDEO Una manifestazione dedicata alle piante, ai fiori e all’arredamento da giardino

La villa comunale mostra tutto il suo splendore e lo fa sfidando anche giove pluvio. Un bel colpo d'occhio stamane nonostante un sole capriccioso.

Di scena la quarta edizione di "FlorAriano 2018", una manifestazione dedicata alle piante, ai fiori e all’arredamento da giardino fortemente voluta dall'amministrazione comunale.

L’evento, tempo permettendo si svolgerà nel corso dell’intera giornata ed è stato curato nei minimi dettagli dall'assessore Filomena Gambacorta e dal settore commercio.

Un laboratorio per grandi e bambini, per cimentarsi con le tecniche di messa a dimora delle piante, con la cura delle aiuole e con le piante di erbe aromatiche.

L’obiettivo dell’iniziativa, ormai giunta alla IV edizione, è di promuovere una maggiore attenzione per il verde e per le piante in generale.

Buona la partecipazione, appassionati di fiori e piante sono giunti anche da fuori città. In tanti hanno apprezzato il salotto realizzato intorno al maniero e l'allestimento delle varie scene.

Gianni Vigoroso