"Ariano e i suoi tesori a buongiorno ceramica" Evento nazionale che coinvolge le città della ceramica in Italia

L’Amministrazione Comunale di Ariano Irpino, partecipa alla IV edizione di buongiorno ceramica, promossa dall’ associazione italiana città della ceramica evento nazionale che coinvolge le città della ceramica in Italia e organizza eventi dedicati dalla ceramica, coinvolgendo ceramisti, botteghe e laboratori, musei, associazioni, artisti e altri operatori

Ad Ariano Irpino, presso il Museo Civico e della Ceramica, in Via D’Afflitto, dal 17 maggio al 30 giugno si terrà la mostra “espresso and cappuccino cups”, curata ed ideata dal maestro Rolando Giovannini.

Il programma:

Giovedì 17 maggio ore 10,00, appuntamento all’Istituto “Ruggiero II” per un workshop a cura del Maestro Rolando Giovannini, sulla progettazione di decori per piastrelle in ceramica, ore 16,00 appuntamento al Museo Civico della Ceramica per l’inaugurazione della mostra “espresso and cappuccino cups”.

Sabato 19 e domenica 20 maggio Ariano Irpino è coinvolta in un evento speciale presso la Reggia di Caserta, dove esporrà i propri pezzi ceramici nella meravigliosa cornice dei fastosi saloni della Reggia, in una mostra rilevativa delle diverse tradizioni ceramiche alla quale parteciperanno artigiani e artisti campani, associazioni e licei artistici.

Le opere, di tipo tradizionale e moderno, saranno distintive delle botteghe e dei laboratori partecipanti, sia nelle forme che nei decori che nell’uso. Si tratta di pezzi della collezione internazionale inedita realizzata dal Maestro Giovannini, come forma di libera espressione creativa, design moderno realizzati dalla scuola di ceramica dell’Istituto “Ruggero II”, aktri ancora, realizzati dagli allievi del laboratorio di ceramica dell’Istituto Comprensivo “don Milani”, dagli allievi del laboratorio di ceramica “Li cretari” dell’Istituto Comprensivo “P. S. Mancini”, pezzi dei ceramisti arianesi.

Gianni Vigoroso