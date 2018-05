Ariano, al via i lavori di rifacimento delle strade comunali Ecco dove

L’Amministrazione Comunale di Ariano Irpino informa la cittadinanza che, a partire da oggi, giovedì 17 maggio, verranno effettuati i lavori di rifacimento delle strade comunali.

Il progetto prevede il rifacimento completo del manto stradale e il ripristino delle caditoie su un tratto di strada in località Martiri.

I lavori, appaltati dalla ditta “Mavi Costruzioni”, riguarderanno: via Cardito, piano di zona Cardito, via Cardito/via Maddalena, via Maddalena/via San Domenico, via San Domenico - Piazza Duomo, via San Domenico - bivio via Riscatto, bivio via Riscatto/bivio via Sant’Antonio, bivio via Sant’Antonio - via Martiri, via San Leonardo, via Calvario e via Fontananuova.

Sono iniziati gli interventi del tratto stradale su via Martiri, per la realizzazione delle caditoie stradali per regimentare le acque reflue; lunedì 21 maggio verranno effettuati i lavori di fresatura su corso vittorio emanuele che proseguiranno martedì 22 maggio su Via XXV Aprile, da mercoledì 23 a venerdì 25 maggio verranno realizzati i manti stradali.

Dal Comune:

"Ci scusiamo con i cittadini delle zone interessate per gli inevitabili disagi conseguenti allo svolgimento dei lavori previsti. Ci affidiamo alla loro comprensione nella consapevolezza che, quando le opere saranno concluse, le temporanee difficoltà incontrate saranno ricompensate da una migliore viabilità." Foto Ariano dall'alto Francesco Lops.

Gianni Vigoroso