Lavori per 9 mesi: giovedì chiude un tratto dell'Ofantina Gli interventi

Chiuderà dal prossimo 24 maggio il viadotto di Parolise dell’Ofantina. Stop alle auto per nove mesi. In base al cronoprogramma, i lavori di rifacimento dell’imponente struttura verranno completati in 270 giorni. Ieri il comitato sul tema in Prefettura, per certificare la viabilità alternativa. Individuati i tragitti alternativi . Uno è riservato ai mezzi pesanti e imporrà 10 chilometri in più di percorrenza. L’altro a quelli al di sotto delle 3,5 tonnellate di massa complessiva. Ci sarà da fare un chilometro in più di strada rispetto all’attuale.



Nei Comuni di San Potito Ultra e Parolise verrà dirottato il traffico dei soli veicoli leggeri che interesserà a San Potito via Selvatico, la via provinciale e via Crocefisso, in un solo senso di marcia, a partire dallo svincolo San Potito-Candida della Statale 7 Appia-Ofantina Bis.