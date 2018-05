Non solo topi. Spunta la biscia al Corso. "Vergogna" Segnalazioni anche dalla periferia

Erba alta, degrado. Città in rivolta. Succede ad Avellino, dal centro alla periferia. L’ultimo video, postato sul gruppo Facebook Non sei Irpino se.., mostra una biscia a spasso lungo il Corso Vittorio Emanuele. Ma le segnalazioni piovono da tante zone. A partire da Rione Parco dove la signora Rita ha immortalai due grosse bisce strisciare nella zona. Complice l’erba alta e la manutenzione a rilento delle aree verdi in città, animali di ogni tipo spuntano ovunque. Dalle bisce ai topi, con l’arrivo del primo caldo, continuano a nidificare ovunque.

“Ecco il risultato di cinque anni di abbandono totale del campetto di Rione Parco e dell'area soprastante a seguito del crollo del muro!”, commenta amara Rita a corredo della foto scattata nel quartiere collinare. L’apparizione in centro ha fatto scalpore. Molte persone ieri mattina hanno assistito spaventate al tentativo di qualcuno di allontanare l’animale. Tutti chiedono l’immediata pulizia del verde in città, così da evitare nuove spiacevoli apparizioni per le strade. Una sgradita sorpresa avvenuta, stavolta, lungo il salotto buono a conferma della necessità di interventi. Non solo topi, dunque. Senza contare lo stato di marciapiedi e strade, costellate da buche e asfalto sconnesso. Problemi di ogni giorno, che esasperano soprattutto le persone anziane, che si spostano a piedi nel capoluogo. Numerosi gli episodi di cadute rovinose per persone non più giovani, soccorse tropppo spesso per rovinose cadute.

Siep