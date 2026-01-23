Lega B e UNAR insieme per la commemorazione della Giornata della Memoria Il presidente di Lega B, Bedin: "Il calcio può e deve continuare a essere promotore di valori sani"

Durante la ventunesima giornata del campionato di Serie B, che si aprirà questa sera Carrarese-Empoli (ore 20.30 allo Stadio dei Marmi), le società del torneo cadetto e l'UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali) scenderanno in campo insieme per la commemorazione della Giornata della Memoria, che si celebra ogni anno il 27 gennaio per commemorare le vittime dell’Olocausto. "La Giornata della Memoria rappresenta un momento imprescindibile di riflessione e di responsabilità per tutti. - spiega il presidente di Lega B, Paolo Bedin - Desidero ringraziare l’UNAR e il direttore Mattia Peradotto per la collaborazione e l’attenzione costante su temi che riguardano non solo lo sport, ma la società nel suo complesso. Nello specifico, il calcio può e deve continuare a essere promotore di valori sani e perimetri comportamentali che abbiano come perni fondamentali l’educazione e l’inclusione".