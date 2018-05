Operai forestali, la Provincia anticipa 3 stipendi Si attendono ancora le risorse dalla Regione

Sbloccato il pagamento di altre tre mensilità arretrate per gli operai forestali a tempo indeterminato in forza alla Provincia. Il presidente Domenico Gambacorta ha approvato il provvedimento con il quale autorizza gli uffici a saldare gli stipendi di gennaio, febbraio e marzo 2018.

Le risorse elargite ammontano complessivamente a 132.810,94 euro. Si tratta di una nuova anticipazione da parte dell’Ente, che si aggiunge alle altre già effettuate nei mesi scorsi al fine di mitigare i disagi agli operatori del settore.

L’Amministrazione Provinciale non ha ancora ricevuto tutti i finanziamenti assegnati dalla Regione Campania, nonostante le sollecitazioni. Per l’esercizio della delega regionale (pagamento stipendi ai forestali e oneri di gestione) ha anticipato € 765.502,83, di cui 563.167,09 per il 2016 e 202.335,74 per il 2017, risultando ad oggi creditrice, nei confronti della Regione, di 765.502,83 euro.

Redazione Av