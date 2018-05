"Salvamento in fiume e conduzione raft da soccorso" Aios di Ariano con il presidente Amedeo Iacobacci e una delegazione di volontari a Subiaco

Continua l'attività di formazione del coordinamento procinciale di protezione civile di Avellino. Aios di Ariano Irpino con il presidente Amedeo Iacobacci, in prima linea a Subiaco per effettuare il brevetto "Salvamento in fiume e conduzione raft da soccorso".

Attività impegnative e specialistiche che hanno visto impegnati circa 20 unità del nucleo Maf montano alluvionale fluviale di cui Ariano con Iacobacci fa parte e rappresenta l'unico coordinamento di protezione civile riconosciuto dalla regione Campania. Corso diretto da Francesco Della Sala formatore ufficiale della provincia di Avellino.

Si tratta dell'ennesima prestigiosa iniziativa a livello nazionale che vede come protagonista l'Aios di Ariano Irpino, associazione di volontariato tra le più importanti in Irpinia e non solo. Insieme al preseidente presenti i volontari Pasquale Caruso, Felice Capobianco e Giuseppe Grasso.

Gianni Vigoroso