Lavori sul viadotto: da domani Ofantina chiusa per 9 mesi Scatta alle ore 11 lo stop a auto e mezzi pesanti

Chiuso a partire dalla mattinata di domani, giovedì 24 maggio, il viadotto ‘Parolise II e III’ situato sulla strada statale 7 “Appia” detta ‘Ofantina’, in provincia di Avellino; la limitazione al traffico (necessaria per l’attività di demolizione del viadotto, da eseguire nell’ambito dei lavori di manutenzione straordinaria sul cavalcavia) avverrà nel pieno rispetto di quanto comunicato da Anas in sede di COV, svoltosi lo scorso 17 maggio presso la Prefettura di Avellino, alla presenza di rappresentanti del territorio e delle Forze dell’Ordine

L’interdizione al transito tra il km 311,650 ed il km 314,100 – ad eccezione dei mezzi diretti all’area industriale PIP, che potranno usufriure dell’arteria stradale fino al km 313,500 – permetterà quindi l’esecuzione dei lavori di demolizione e ricostruzione dell’impalcato del viadotto, per un investimento complessivo di 4,5 milioni di euro ed avranno una durata di 270 giorni.

Nel dettaglio, le ulteriori attività sono finalizzate al risanamento strutturale di pile e spalle del viadotto, alla mitigazione del rischio ambientale mediante l’inserimento di pannelli fonoassorbenti lungo l’area urbanizzata, alla sostituzione delle travi in precompresso, che consentono di allungare i tempi degli interventi di manutenzione, nonché ad opere di miglioramento di viabilità comunali, prescritte dalle Amministrazioni locali.

Durante l’interdizione la circolazione, utilizzerà i seguenti due percorsi alternativi (differenti per mezzi leggeri e pesanti, condivisi da Anas con i partecipanti al COV):

Viabilità alternativa per i mezzi di peso inferiore a 3,50 tonnellate e per gli autobus di linea:

Mezzi provenienti da Avellino EST: uscita dallo svincolo di Candida e percorrenza della via Crocefisso-via Nazionale fino allo svincolo di Parolise.

Mezzi provenienti da SS7 “Appia” e da ex SS400: uscita svincolo Parolise e percorrenza SP39-via Nazionale e via Selvatico, con successiva immissione sulla statale 7.

Viabilità alternativa obbligatoria per i mezzi di peso superiore a 3,50 tonnellate:

Mezzi provenienti da Avellino EST: uscita sulla SS7 "Appia" in direzione Montemiletto, innesto sulla SP173 al km 296,400, successivo innesto sulla SP214 e sulla SP88 fino allo svincolo statale 7 Ofantina-exSS400 in Chiusano San Domenico.

Mezzi provenienti da SS7 “Appia" e da ex SS400: uscita dalla statale 7 Ofantina, allo svincolo SS400–Chiusano San Domenico con percorrenza verso la SP88, innesto sulla SP214 e successivamente sulla SP173 fino all’intersezione con la statale 7 “Appia” al km 296,400 per poi proseguire verso l’autostrada in direzione Avellino Est o Benevento.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito, 800.841.148.