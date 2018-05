FOTO Sparite le teste dei Pensatori: dove sono le testine? In via De Sanctis ieri erano sparite: devono essere restaurate e pulite

di Simonetta Ieppariello

Ore di apprensione, domande, dubbi e accuse. Da ieri erano scomparse le teste dei Pensatori Irpini, quelle in bronzo, sistemate nell'area verde di via De Sanctis a due passi dalle poste centrali. Una scomparsa che non è passata inosservata. Le segnalazioni si sprecano sul social. In tanti hanno pensato all'ennesimo atto vandalico. Insomma, il gesto insensato di qualcuno che per sfregio o per noia avrebbe deciso di portarle via.

Si tratta delle sculture che il comune di Avellino ha acquistato per 25mila euro: due teste in bronzo dell’artista Arcangelo Esposito, da collocare nel “triangolo” in via De Sanctis, attiguo agli uffici provinciali delle Poste.

La notizia ha fatto in un batter d’occhio il giro della città e anche del web. Ma in poche ore mistero svelato i ‘Pensatori irpini’ sono stati semplicemente rimossi per essere puliti e, molto probabilmente, restaurati.

Ricordiamo che i due ‘volti’ erano stati oggetto di polemiche già dal primo giorno della loro ‘apparizione’ in città per via del costo: 25mila euro. Una scelta maldigerita da tanti.