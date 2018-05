Avellino, tunnel percorribile dai mezzi di cantiere Entro i prossimi 2 giorni sarà completato il collegamento

Avviato la fase di asportazione del diaframma di terreno che separa la parte già scavata del tunnel, da Piazza Kennedy a Largo Ferriera, dal portale di uscita in adiacenza al torrente Fenestrelle. Entro i prossimi 2 giorni sarà completato il collegamento. Lo comunica in una nota la ditta appaltatrice.

Già adesso il tunnel è percorribile da una parte all'altra dai mezzi operanti nel cantiere. Nonostante le enormi difficoltà di ordine tecnico e amministrativo, non dipendenti dall'azienda appaltante, avviato a conclusione un'opera che ha da subito presentato notevoli elementi di complessità, superati solo grazie alla caparbietà e alla preparazione dei suoi tecnici e operai.

Va sottolineato, infatti, che l'impresa si è fatta carico di completare l'opera in una fase già avanzata dei lavori, ponendo in essere ogni sforzo per consegnarla in tempi celeri. Purtroppo non sempre la volontà di un'azienda privata, che ha sempre rispettato i tempi di consegna, anche per lavori di gran lunga più impegnativi, è coniugabile con i tempi tecnici di tutte le amministrazioni ed enti pubblici coinvolti e con le dinamiche burocratiche sempre eccessivamente farraginose.

La proprietà e il management della ditta esprimono il loro compiacimento per quello che, data la complessità dell'opera e il clamore mediatico che ha sempre suscitato, è tuttavia un obiettivo significativo, anche perché si avvia a chiusura uno dei cantieri oggi aperti in città.

Redazione Av