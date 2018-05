Biscia tra le catene del cancello: paura a Quattrograna La segnalazione

La segnalazione stavolta arriva da contrada Quattrograna, tra erba alta, topi e ora anche vipere e bisce. Una signora ha scattato una foto, diventata in poche ore virale, che immortala una lunga biscia avvinghiata ad un cancello. Il rettile sembra confondersi con la catena che tiene chiuso lo spazio. In zona la rabbia e' davvero tanta. Si tratta delle nuove case di contrada Quattrograna, dove tra sporco e vegetazione incolta la vita e' davvero difficile. Ieri la signora Paola ha segnalato subito ai vigili il caso. Nulla di fatto. La biscia e' ancora li e sembra non aver intenzione di spostarsi.