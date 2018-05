"Incendia plastica e foglie in città. E i Vigili Urbani?" La segnalazione

"Mi chiamo Ciro Genovese ho telefonato in mattinata intorno alle 09.30 al comando di polizia municipale di Avellino, chiedendo un intervento di una pattuglia dei Vigili Urbani in Contrada Scrofeta in quanto un vicino di casa di mia madre stava incendiando plastica foglie e altro.

L'operatore di servizio al comando mi risponde che ha impegnate tutte le pattuglie, come appena si liberava qualche pattuglia giungevano sul posto. Mio malgrado sono le 11.55 non si e' vista nessuna pattuglia. Comunque la persona ha fatto i suoi porci comodi e la Polizia Municipale? Il mio annuncio è rivolto a sensibilizzare le istituzioni. Dico solo che e' una vergogna."

Redazione Av