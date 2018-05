Una domenica all'insegna della solidarietà ad Ariano Al Centro La Tartaruga c'è attesa per la partita del cuore

Una domenica ricca di appuntamenti ad Ariano Irpino. Si parte dall'Arena Mennea dove è in atto una bella iniziativa di sport che vede protagonisti i bambini. Eventi in programma in contemporanea anche al Palacardito a cura del Centro Sportivo Italiano.

In villa comunale è in programma l'iniziatica a scopo benefico "Erbe aromatiche Aism" in occasione della settimana nazionale della sclerosi multipla. Evento promosso dal Forum dei Giovani di Ariano Irpino.

Al Centro La Tartaruga, partita del cuore con i ragazzi diversamente abili della Fondazione Mainieri presieduta da Carminio Melito. Alle 16.00 è in programma la santa messa e alle 17 l'inizio della gara. Evento patrocinato da Panathlon, Special Olympics di Avellino e Club La Tartaruga.

Giovani artisti di scena in Classicariano al Museo Civico di Palazzo Forte. E per concludere all'auditorium comunale, proiezione del film girato all'Arena Mennea di Ariano Irpino: "Sotto il segno della vittoria a cura del regista irpino Modestino Di Nenna che sarà presente in sala.

Il Forum dei Giovani di Ariano Irpino ha aderito alla settimana nazionale della sclerosi multipla e dei 50 anni di Aism (Associazione Italiana Sclerosi Multipla). In oltre 600 piazze italiane, sotto l’alto patronato del presidente della pepubblica ha preso il via l’iniziativa di raccolta fondi per la ricerca sulla sclerosi multipla promossa dall’Aism denominata “Le erbe Aromatiche di Aism” (www.aism.it/aromatiche).

La sclerosi multipla è una malattia cronica, imprevedibile e spesso progressivamente invalidante, una delle più gravi del sistema nervoso centrale. Il 50% delle persone con sclerosi multipla è giovane: riceve la diagnosi quando ancora non ha compiuto i 40 anni, in un periodo della vita ricco di progetti e aspettative. La causa e la cura risolutiva non sono ancora state trovate, per questo è fondamentale sostenere la ricerca.

In occasione della settimana nazionale della sclerosi multipla, il Forum dei Giovani di Ariano Irpino ha allestito un banchetto presso l’ingresso della villa comunale per offrire un’elegante sportina contenente un tris di piantine aromatiche composto da rosmarino, menta e salvia, in cambio di un contributo di 10 euro.

I volontari del Forum saranno presenti al banchetto questa mattina dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e nel pomeriggio dalle ore 16:00 alle ore 20:00.

Classicariano 2018, alle 19.15 nella splendida cornice del Museo Civico, si esibiranno i giovani Maria Rita Panella pianoforte e Antonio Canio Caruso pianoforte.

Sempre questa sera alle ore 21:00 nel cinema comunale di Ariano Irpino sarà in programmazione il film “Sotto il segno della Vittoria”, diretto da Modestino Di Nenna e girato all'Arena Pietro Mennea con circa seicento comparse arianesi.

L’opera filmica che vede protagonisti attori diversamente abili affiancati da attori professionisti, di fama nazionale ed internazionale come: John Savage, Flavio Bucci, I Ditelo Voi eAntonio Fiorillo è stato presentato in anteprima nazionale il 19 marzo 2018 presso il multisala Barberini di Roma alla presenza del Ministro Dario Franceschini, Pippo Baudo, Enrica Bonaccorti, Gigi Marzullo e tanti altri esponenti dello spettacolo e del cinema.

Prodotta dall’Associazione “Noi con Loro”, in coproduzione con Machine Tools di Emanuele Di Dio, in collaborazione con l’Università di Cassino e del Lazio Meridionale, il Cudari, il Comune di Formia, il comune di Picinisco, distribuita dall'’Event Horizon, patrocinata dal coni presieduto da Giovanni Malagò, dalla Federazione cronometristi italiani e dall’agiscuola.

Il film è uscito nelle sale cinematografiche italiane lo scorso 22 marzo, premiato all’Artelesia Film Festival è attualmente in concorso per il Ciak D’oro.

Parla di un ragazzo diversamente abile che grazie alla sua dote nella velocità raggiunge traguardi straordinari nella specialità dei cento metri piani a livello internazionale.

Saranno presenti alle proiezione di questa sera 27 maggio il regista con tutti gli attori protagonisti di “Sotto il segno della Vittoria" e il sindaco di Ariano Irpino Domenico Gambacorta.

Gianni Vigoroso