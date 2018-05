Ariano, Creta e Piano di Zona. Il comune presenta due progetti Regione, Ariano partecipa con due piani esecutivi alla manifestazione di interesse

Il Comune di Ariano Irpino partecipa con due piani esecutivi alla manifestazione di interesse per la presentazione di progetti coerenti con i programmi di intervento sulla viabilità regionale finanziati con le risorse Fsc 2014-2020.

Via libera da parte della giunta guidata dal sindaco Domenico Gambacorta al progetto esecutivo per i "lavori di sistemazione geologica ed interventi di ripristino della rete stradale e delle reti fognarie ed idriche in località Creta, primo stralcio funzionale".

L’importo complessivo previsto per l’intervento ammonta a 2.974.838,49 euro. Il piano è stato redatto dall’area tecnica del Comune. Si tratta di un'opera di fondamentale importanza, che questa volta si avvia su un binario definitivo.

“Al dirigente Fernando Capone e ai tecnici comunali va il nostro ringraziamento. Hanno lavorato senza soste per realizzare il tutto – dice il vicesindaco Giovannantonio Puopolo - l’amministrazione non s’è fatta trovare impreparata, candidando questo importante progetto sulla piattaforma regionale. Abbiamo già investito 35mila euro per permettere le attività propedeutiche alla redazione del progetto. Siamo fiduciosi sull’esito della nostra istanza. La messa in sicurezza della strada di Creta è in cima all’agenda dei nostri impegni”.

L’altro progetto proposto sulla piattaforma della Regione Campania riguarda gli interventi di riqualificazione urbanistica del Rione Cardito per le Universiadi 2019.

Prevista una serie di opere, a cominciare dal rifacimento dei marciapiedi e dell’asfalto nel Piano di Zona. “Ci stiamo preparando per questo importante evento sportivo internazionale. Oltre ai lavori per il Palazzetto – spiega Puopolo – vogliamo procedere con un restyling di questa parte della nostra città. Un quartiere popoloso per il quale l’amministrazione sta mettendo in campo diverse azioni”.

Gianni Vigoroso