Rifacimento fogne e rete idrica: Interventi sulla statale 90 Possibili disagi in località Cardito, il Comun si scusa e invita tutti alla collaborazione

Sulla statale 90 delle puglie da quest'oggi, mercoledì 30 maggio 2018, inizieranno lavori riguardanti il rifacimento di un tratto di linea fognaria in località Maddalena e la sostituzione di una condotta idrica in località Cardito, altezza “Palazzo Scoppettuolo”.

Per permettere lo svolgimento dei lavori, è necessario la chiusura al transito di alcuni tratti delle corsie interessate dagli interventi e all’occorrenza, lo scorrimento delle corsie a senso unico alternato.

Il primo riguarda il ripristino della funzionalità della condotta fognaria in località Maddalena, a valle del costone San Pietro, e il secondo, la sostituzione di un tratto di condotta idrica che presenta vistose perdite in corrispondenza del “Palazzo Scoppettuolo”.

Dal Comune:

"Ci scusiamo con i cittadini per gli inevitabili disagi conseguenti allo svolgimento dei lavori previsti, importanti ed inderogabili, in quanto il tratto di strada è interessato dall'intervento di rifacimento completo del manto stradale, attualmente in corso di realizzazione."

Gianni Vigoroso