All'arena Mennea, l'Avellino inaugura il campo in erba Ci siamo, meno uno al grande evento

Appuntamento calcistico di spessore domani sera all’Arena Pietro Mennea. In campo l'Avellino e la Vis Ariano.

"L’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Domenico Gambacorta, con apposito atto di Giunta del 21 maggio 2018 - si legge in una nota - ha dato indirizzi per l’iniziativa, in occasione dell’inaugurazione del campo di calcio in erba naturale. L’ingresso è gratuito e la cittadinanza è invitata a partecipare numerosa."

Subito mobilitato per l'ottima riuscito dell'evento il locale club dei lupi A399 inaugurato lo scorso mese di gennaio in via Fontanangelica. Si sta lavorando in sinergia con il Comune fanno sapere i tifosi per accogliere nel migliore dei modi la squadra dell'Avellino.

Il match si terrà alle ore 18.00. L’Arena Pietro Mennea per la prima volta ospiterà una partita di calcio. Al termine della gara è previsto un monento di festa inseme ai tifosi nella sede del club arianese.

Il sindaco Domenico Gambacorta ringrazia il patron dell’Us Avellino, Walter Taccone, che ha subito accolto l’invito: “Congratulazioni all'U.S. Avellino 1912, al Presidente Walter Taccone, all'allenatore Claudio Foscarini e soprattutto ai tifosi che non hanno mai abbandonato la squadra anche nei momenti più difficili di questo lungo campionato. Vi aspettiamo in tanti all'Arena Mennea”.

