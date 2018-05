Palio dei Comuni 2018: Ariano in gara all'Olimpico di Roma Golden Gala Pietro Mennea, progetto nazionale "Bridgestone"

Ariano Irpino parteciperà quest'oggi al progetto nazionale "Bridgestone", Palio dei Comuni 2018 Golden Gala Pietro Mennea allo stadio Olimpico di Roma con una staffetta 12x200.

I ragazzi impegnati nella prestigiosa competizione sono gli alunni della scuola media Mancini e della Covotta allenati dagli esperti docenti Concetta Ricci e Gianfranco Carbone.

La partecipazione all'avvenimento sportivo, di grande spessore e importanza per la città di Ariano e i ragazzi coinvolti è stata resa possibile grazie all'impegno dell'amministrazione comunale, attraverso il sindaco Domenico Gambacorta e l'assessore allo sport Mario Manganiello, quest'ultimo in partenza come istituzione cittadina, stamane verso la capitale, insieme ad alunni, docenti e genitori. Il Comune ha messo a disposizione ogni supporto necessario per poter partecipare alla manifestazione.

L'evento nei dettagli:

Sarà ancora una volta l'entusiasmo dei giovani del Palio dei Comuni - che può contare sulla sinergia con Bridgestone, l’azienda leader mondiale nella produzione di pneumatici e prodotti in gomma - a dare il via all'intenso pomeriggio che condurrà alla magica notte del Golden Gala Pietro Mennea, il quarto atto della Iaaf Diamond League 2018.



La maestosa cornice dello stadio Olimpico di Roma ospita a partire dalle 14:00 la tradizionale staffetta chiamata a coinvolgere migliaia di giovani delle scuole medie inferiori di tutta Italia in una 12x200 che porterà le migliori formazioni alla finalissima prevista poco prima dell'inizio del meeting internazionale.

I partecipanti:

Antonio Lo Conte, Gherard Belluoccio, Rita Affidato, Chiara Sicuranza, Flavio Melito, Alessandro Gazzella, Michele La Luna, Aurora Ferrara, Aurora Scrima, Michelangelo De Donato, Mirko Sebastiano e Fabio D'Adamo.

Gianni Vigoroso