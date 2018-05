La Cassazione dice sì all'adozione reciproca delle 2 mamme La sentenza



Sì alla trascrizione in Italia della 'stepchild adoption' (l'adozione del figlio del proprio partner), già riconosciuta dal giudice straniero con sentenza definitiva, a una coppia omosessuale - due donne francesi da tempo residenti nell'Avellinese a Santo Stefano del Sole - sposata regolarmente all'estero. Lo ha sancito la prima sezione civile della Cassazione, con un'ordinanza depositata oggi, con la quale ha rigettato il ricorso di due sindaci dell'Avellinese che si opponevano al riconoscimento in Italia delle adozioni ottenute dalla coppia in Francia.

Con questa decisione la Suprema Corte ha confermato la trascrizione di questa adozione legittimante accolta dalla corte d'Appello di Napoli nel marzo 2016, mentre in primo grado il Tribunale di Avellino si era opposto. Contro la trascrizione e l'atto hanno fatto ricorso i due comuni dell'Avellinese dove erano nati i bambini figli delle due consorti francesi.

E la Corte ribadisce che le due signore godono del riconoscimento di un matrimonio a pieno titolo trascritto anche in Italia, il primo (ed unico) nella storia italiana. Sottolinea la Corte che il riconoscimento pieno delle due sentenze francesi è dovuto, anche nell’interesse del minore, e che la nozione di ordine pubblico deve essere considerata nel suo nucleo essenziale e questo comunque sempre valutato in concreto. Spetta, quindi, anche il diritto al doppio cognome per entrambi i minori, come stabilito in Francia”.