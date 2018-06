Convitto.Gran ballo delle debuttanti."Non smettete di sognare" 29 coppie di ballerini e ballerini a passo di valzer per salutare la scuola

di Simonetta Ieppariello

L'anno scolastico si è chiuso in bellezza. In eleganza, a passi di valzer tra musica classica della migliore lezione con principi e principesse che si sono esibiti sotto un cielo di stelle. Prima edizione del Ballo delle debuttanti al Convitto Nazionale Colletta di Avellino con 29 coppie di elegantissimi ballerine e ballerini che hanno danzato i walzer più emozionanti accompagnati dall’orchestra Conservatorio Cimarosa. Succede ad Avellino. Una sorta di passo d’addio per i maturandi e maturande che hanno ballato animati da un filo di nostalgia ed emozione, nel salutare la loro scuola. Emozionatissima al taglio del nastro la preside Brigliadoro e la dirigente Regionale Cortese. (guarda video 696 tv)

Una chiusura dell' anno scolastico nel segno della tradizione, ricordando il nobile ballo di corte austriaco. Dopo il taglio del nastro della passerella bianco candido che ha visto sfilare i 58 ballerini, Dopo una promenade, una serie di valzer sulle note di Strauss e Tchaikovsky, eseguite da un gruppo orchestrale di 23 archi, guidato dal maestro Roberto Maggio del Conservatorio "Domenico Cimarosa'".

L' iniziativa,fortemente voluta dalla dirigente dell'istituto scolastico, la professoressa Maria Teresa Brigliadoro, è stata curata nelle coreografie dalla professoressa Ilenia D' Oria e dalla professoressa Lidia Benigni.

«Il mio augurio ai maturandi - ha detto la professore D’Oria - è quello di aprire una finestra sulla propria anima e di non farsi intrappolare da una realtà che, ahimè, troppo spesso è arida e priva di emozioni».

Ad arricchire la serata di suggestioni anche l' Inno a Selene, già riuscito momento della Notte del Liceo Classico dello scorso gennaio quando l'istituto aprì le porte alla città.

Il messaggio agli studenti. “Finalmente fuori dagli schemi di una didattica chiusa nelle aule. Si tratta di un momento altamente formativo e che rinsalda il sentimento di appartenenza dei ragazzi alla loro scuola. Ai ragazzi – è il messaggio firmato dagli insegnanti del liceo classico “Pietro Colletta” che si sono impegnati per la buona riuscita dell'iniziativa - va l' augurio di sereni debutti sul palcoscenico della vita, in cui potranno distinguersi per formazione morale e culturale, da sempre acquisita al Convitto Nazionale, nell'ambito di ottime relazioni educative”. Il comitato organizzativo è stato presieduto dal professore Cesare Aldorasi.

Dal canto suo la dirigente dell’ufficio scolastico Regionale Franzese ha assistito all’evento esprimendo il suo sentito gradimento per senso e volontà dell’iniziativa. “Io ci tengo molto ai convitti che sono una rarità in Italia. Eventi come questo rinsaldano il senso di attaccamento alla scuola, oltre le aule e gli spazi”.