Cavalli, show, musica: Avellino a tutto country, è festival Continua la tre giorni all'Avellino Horse Club

Avellino a tutto country per la seconda edizione dell'Avellino Country Festival. Una tre giorni all'insegna di musica, gusto, cavalli e aggregazione con tanti eventi nell'evento. I cavalli le vere star di un villaggio che è stato creato per far vivere e sentire il mondo country.

Il festival continua fino a domani presso Avellino Horse Club di Strada Comunale Bosco Via Zigarelli ad Avellino. E' l’unico Festival in Campania dedicato al mondo Country.



La tre giorni ad ingresso gratuito, punta a diventare un appuntamento fisso annuale e un riferimento per gli amanti dello stile Country. Tanti stand come quello della Doublebro, dei fratelli Gaetano e Francesco Massimo Vigorito, che ha accolto i visitatori con oggettistica a tema e gustosissime birre, rum e non solo. Ogni visitatore ha potuto vivere atmosfere e tradizione divertendosi. Avellino ha il suo west grazie ad un evento che porta in città generi e appuntamento in gioioso e autentico stile popolare delle campagne statunitensi.



Le Band Country, tra le migliori in Italia e in Europa come I Red Cadillac Gang, Dixie Roots, Amy Gentile, si alterneranno e faranno ballare tutti gli ospiti a ritmo della propria musica sulle coreografie dei Maestri: Jgor Pasin, Stefano Civa, Debora Minelle e Anna Taroni.

Inoltre ci saranno ogni giorno stage e workshop di ballo Country dal livello base per i neofiti a coreografie avanzate per i ballerini più esperti, tutto ciò accompagnato da gare di monta western e tante sorprese.



All’interno di Avellino Horse Club vi sarà un’area stand e un’area Food & Beverage dove sarà possibile gustare piatti tipici del mondo western realizzati con le migliori carni del territorio, oltre a tante specialità gastronomiche campane, dalla mozzarella di Bufala, al gustoso caciocavallo impiccato fino ai dolci.



Grande novità di questa edizione è la collaborazione con Campagna Amica Promossa da Coldiretti.

Per i più piccoli il divertimento è assicurato all’interno del Western Village, una piccola area dedicata ai bambini, dove potranno stare a contatto con gli animali da fattoria, per trovare stimoli unici e divertenti e potranno montare in sella ai meravigliosi pony, come dei veri cowboy e delle vere cowgirl.



Oggi si continua (sabato 2 giugno) dalle 9.45 alle 01.00 e domenica 3 giugno dalle 9.45 alle 17.00 ad Avellino Horse Club per vivere un’esperienza Country.



“Il Country, una parola dai tanti significati. Qualcuno lo definisce uno stile di arredamento, altri solo musica o danze popolari, un modo di vestire, uno stile di vita, un modo di pensare o un modo di essere. Per me il Country racchiude tutto questo, è un mondo parallelo, fatto di cose semplici, in armonia con la natura e tutto ciò che ci circonda - dice Carmine Pescatore Presidente dell’ Avellino Horse Club, ideatore di Avellino Country Festival - Io sono da sempre un appassionato di cavalli e del Country e mi auguro che la mia passione diventi con questo festival un riferimento nel Sud Italia. Oltre alla mia passione, il Festival, vede la preziosa collaborazione degli amici Debora Minelle, Maestra di Ballo Country e suo marito Massimo che hanno messo le ali all’evento”.



“La scorsa edizione del Festival ha avuto un grande successo, vennero visitatori da tutta Italia e quest’anno non potevamo non esimerci dal ripresentarci, anzi lo faremo in grande stile – dice Debora Minelle responsabile del cast artistico, Maestra e Coreografa – con la collaborazione del Maestro Jgor Pasin, il papà del Country italiano, avremo un cast artistico di grande calibro”.







AVELLINO COUNTRY FESTIVAL







Sabato 2 Giugno



10:00 Bar Open - Cornetti, Graffe (Breakfast Time)

11:00 DJ SET by CMS Harley & Dj Steve

11:30 Dance Workshop by Jgor Pasin

12:30 DJ SET by CMS Harley & Dj Steve

14:00 Music On Air - Playlist (Launch Time)

15:00 Dance Workshop by Debora Minelle

16:00 DJ SET by CMS Harley & Dj Steve

16:30 Dance Workshop by Anna Taroni

17:30 DJ SET by CMS Harley & Dj Steve

18:00 Dance Workshop by Stefano Civa

19:00 Dance Floor : Music On Air - Playlist (Dinner Time)

19:00 Outdoor Arena : Special Event "Monta da Lavoro"

20:30 Dance Workshop by Jgor Pasin

21:30 Live Music: Amy Gentile

22:15 Live Music: Red Cadillac Gang

00:00 DJ Set and late evening madness by CMS Harley, Stefano Civa , Jgor Pasin

01:00 Rum and Cigars



Domenica 3 Giugno



10:00 Bar Open - Cornetti, Graffe (Breakfast Time) -

10:00 Outdoor Arena : "IV tappa regionale Monta da Lavoro"

11:00 DJ SET by CMS Harley & Dj Steve

12:00 Dance Workshop by Giusimaria Raciti

13:00 DJ SET by CMS Harley & Dj Steve

13:30 Music On Air - Playlist (Launch Time)

15:00 Summary WorkShops

16:00 DJ SET by CMS Harley & Dj Steve

17:00 Closing ceremony - ACF



