Palio dei Comuni 2018 all'Olimpico di Roma: Ariano tra i primi Golden Gala Pietro Mennea, ottimo piazzamento per il team di Ricci e Carbone

24° posto su ben 192 comuni italiani. Un ottimo risultato quello collezionato a Roma al Palio dei Comuni 2018 Golden Gala Pietro Mennea tenutosi allo stadio Olimpico.

Una staffetta 12x200 alla presenza di molti tesserati Fidal che ha visto attivamente protagonisti, gli alunni della scuola media Mancini e della Covotta allenati dagli esperti e vincenti Concetta Ricci e Gianfranco Carbone.

La partecipazione all'avvenimento sportivo, di grande spessore e importanza per la città di Ariano e i ragazzi coinvolti è stata resa possibile grazie all'impegno dell'amministrazione comunale, attraverso il sindaco Domenico Gambacorta e l'assessore allo sport Mario Manganiello, quest'ultimo presenza per l’intera giornata come istituzione cittadina, nella capitale, insieme ad alunni, docenti e genitori. Il Comune ha messo a disposizione ogni supporto necessario per poter partecipare alla manifestazione.

La maestosa cornice dello stadio Olimpico di Roma ha ospitato la tradizionale staffetta fino a coinvolgere migliaia di giovani delle scuole medie inferiori di tutta Italia.

Un risultato importante e prestigioso salutato con grande soddisfazione dal sindaco di Ariano Irpino Domenico Gambacorta, il quale si è congratulato con l'intero team.

Ma eccoli tutti i protagonisti della trasferta romana:

Antonio Lo Conte, Gherard Belluoccio, Rita Affidato, Chiara Sicuranza, Flavio Melito, Alessandro Gazzella, Michelle La Luna, Aurora Ferrara, Aurora Scrima, Michelangelo De Donato, Mirko Sebastiano e Fabio D'Adamo.

Gianni Vigoroso