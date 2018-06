Ariano, lavori notturni per evitare code e disagi a Cardito Scavi e allacciamenti lungo la statale 90 delle puglie

Scavi e lavori di allacciamento in notturna a Cardito, nei pressi del Carcere Pasquale Campanello e l'ingresso laterale dell'hotel ristorante kristall, per evitare code e ingorghi durante il giorno.

Una scelta intelligente e apprezzata dalla popolazione quella adottata dall'amministrazione comunale. Operai all'opera, semafori e senso unico alternano.

Super operativo anche l’impianto di recupero di materiali inerti Damaco Service di Filippo D'Alessandro nell'area Pip di Camporeale, che sta ricevendo terre e rocce da scavo provenienti dai lavori in questione.

Intanto proseguono i lavori di rifacimento del manto stradale lungo le strade comunali in centro.

Oggi martedì 5 giugno dalle ore 7,00 alle ore 18,00 verrà asfaltato il tratto di strada su Corso Vittorio Emanuele, dal bivio San Domenico a Via del Riscatto.

Per permettere la circolazione del traffico veicolare e dei pullman, è stato predisposto percorso alternativo verso Piazza Plebiscito con deviazione su Via XXV Aprile e da Via S. Antonio tragitto Via Giacomo Matteotti oppure tragitto Via Vitale/San Leonardo/Via Nazionale.

Dal Comune: "Ci scusiamo ancora con i cittadini delle zone interessate per gli inevitabili disagi conseguenti allo svolgimento dei lavori previsti."

Gianni Vigoroso