Ariano, si inaugura un orto giardino didattico a scuola Il grande esempio di Torreamando

Un orto giardino didattico a scuola. L'altra faccia delle periferie. Località Torreamando, una bella pagina di riqualificazione urbana e di collaborazione tra cittadini e istituzioni. Poche chiacchere e fatti concreti, un esempio e una gran voglia di rimboccarsi le maniche e realizzare qualcosa di utile per la collettività e la propria contrada. Il gioiello verrà inaugurato sabato 9 giugno alle ore 10.00 all'ingresso del locale plesso scolastico.

I componenti dell'associazione Anspi, guidati e coordinati dal presidente Raffaele Grasso, la comunità di Torreamando, la Comunità Montana dell'Ufita, in partenariato con l'Istututo Comprensivo Mancini e il patrocinio morale del Comune sono lieti di presentare a tutti, l'esito dei lavori di riqualificazione dell'area a verde antistante l'edificio scolastico autorizzati dalla giunta Gambacorta nel 2016.

Gli interventi hanno consentito, innanzitutto, la messa in sicurezza degli spazi antistanti la scuola e la creazione di un giardino orto didattico che sarà affidato alle cure dei nonni, genitori, bambini dell'istituto costituendo un autentico laboratorio permanente per l'osservazione in campo del ciclo vitale delle piante, la classificazione dei frutti, dei fiori e la coltivazione di piantine da orto, al fine di promuovere il contatto diretto con la natura e riscoprire le tradizioni contadine del territorio.

Ecco il programma:

Ore 10,00: il responsabile del plesso Torreamando, la maestra P. Pepino e gli alunni presentano il percorso didattico svolto nell’ambito del progetto di “Educazione Ambientale”; ore 10,15: presentazione dell’iniziativa da parte del presidente Anspi Raffaele Grasso, ore 10,30: taglio del nastro e collocazione di un albero nel giardino, alla presenza di don Antonio Ventulli, parroco di S. Maria Assunta in Cielo, ore 10,45: descrizione delle piante aromatiche e da orto, ore 11,00: saluti del sindaco di Ariano Irpino Domenico Gambacorta, ore 11,15: saluti del dirigente scolastico Massimiliano Bosco. Esibizione del coro dell’Istituto Comprensivo “P. S. Mancini”, diretto da Antonio Romano.

Gianni Vigoroso